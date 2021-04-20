Минск заявил, что твердо намерен завершить процесс присоединения к ВТО

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Белоруссия намерена продолжить работу по завершению переговоров по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом, как сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, глава МИД Владимир Макей заявил на встрече с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой в ходе второго дня визита в Швейцарию для участия в 69-й сессии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН.

"В ходе встречи Владимир Макей подтвердил твердое намерение Беларуси продолжить работу по завершению переговоров по присоединению к ВТО. Он проинформировал Нгози Оконджо-Ивеалу о проводимой правительством Беларуси работе по данному направлению и о текущем состоянии переговорного процесса с ключевыми странами - членами ВТО", - говорится в сообщении. Было отмечено, что Белоруссия является самой крупной экономикой среди стран, находящихся на продвинутой стадии переговоров, и ее скорейшее присоединение отвечает интересам как Минска, так и всех членов ВТО.

Со своей стороны Нгози Оконджо-Ивеала поддержала стремление Белоруссии вступить в организацию и подтвердила готовность секретариата ВТО и далее оказывать "необходимое для этого содействие". Стороны обменялись мнениями по теме "продвижения диалога по реформе ВТО и подготовке к 12-й министерской конференции ВТО в ноябре-декабре 2021 года". Белорусский министр сообщил о заинтересованности Минска в участии в качестве наблюдателя в переговорах по выработке новых международных правил в области электронной коммерции, упрощения инвестиционных процедур, поддержки малых и средних предприятий.

Макей провел также встречу с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой, которая "высоко оценила усилия Беларуси в качестве председателя ЕЭК ООН в период 2019-2021 годов по укреплению потенциала комиссии, повышению эффективности и практической отдаче ее работы". Достигнута договоренность об оказании ЕЭК ООН технического содействия стране по вопросам формирования и совершенствования национальных программ экономики замкнутого цикла.

Макей встретился с заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором Отделения ООН в Женеве, личным представителем генерального секретаря ООН при Конференции по разоружению Татьяной Валовой, которая высоко оценила вклад Белоруссии "в региональную и глобальную безопасность, в том числе активную позицию по оживлению деятельности Конференции по разоружению в Женеве".

Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. Принципиальное решение об активизации соответствующего переговорного процесса было принято президентом республики Александром Лукашенко в марте 2016 года. Власти не исключали, что Минск завершит все двусторонние переговоры, в том числе с США, по вступлению в ВТО еще в июне 2020 года.