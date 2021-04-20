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В Пентагоне считают, что КНР завершит создание надежной ядерной триады в ближайшем будущем

Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что армия республики занимается созданием высокоточных средств доставки ядерных боезарядов, включая подвижную межконтинентальную баллистическую ракету, способную достигать "целей на континентальной части США"

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) завершит создание "заслуживающей доверия ядерной триады" в самом ближайшем будущем. С таким прогнозом выступил во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард.

"В самой ближайшей перспективе Китай будет обладать заслуживающей доверия ядерной триадой, поддерживаемой растущим арсеналом и оружейными системами, способными нести разделяющиеся головные части индивидуального наведения", - заявил американский военачальник, который выступил на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По словам главы СТРАТКОМ, НОАК занимается созданием и развертыванием высокоточных средств доставки ядерных боезарядов, включая подвижную межконтинентальную баллистическую ракету, способную достигать "целей на континентальной части США". Пекин поставил такой комплекс CSS-20 (DF-41) на боевое дежурство в минувшем году, "и Китай сформировал по меньшей мере две [такие] бригады", сказал Ричард.

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