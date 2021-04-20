В Пентагоне считают, что КНР завершит создание надежной ядерной триады в ближайшем будущем

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) завершит создание "заслуживающей доверия ядерной триады" в самом ближайшем будущем. С таким прогнозом выступил во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард.

"В самой ближайшей перспективе Китай будет обладать заслуживающей доверия ядерной триадой, поддерживаемой растущим арсеналом и оружейными системами, способными нести разделяющиеся головные части индивидуального наведения", - заявил американский военачальник, который выступил на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По словам главы СТРАТКОМ, НОАК занимается созданием и развертыванием высокоточных средств доставки ядерных боезарядов, включая подвижную межконтинентальную баллистическую ракету, способную достигать "целей на континентальной части США". Пекин поставил такой комплекс CSS-20 (DF-41) на боевое дежурство в минувшем году, "и Китай сформировал по меньшей мере две [такие] бригады", сказал Ричард.