ПАСЕ приняла резолюцию о стратегических приоритетах Совета Европы

СТРАСБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Защита прав человека и верховенства закона, а также вызовы в сфере высоких технологий должны оставаться одними из приоритетных направлений работы Совета Европы (СЕ). Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о видении стратегических приоритетов СЕ, одобренной депутатами на заседании во вторник.

"Общий приоритет Совета Европы - оставаться столпом безопасности демократии, гарантом прав человека и верховенства закона, а также платформой для подлинного мультилатерализма в Европе. Также организация должна подтверждать свою роль независимого форума для всеобъемлющего и инклюзивного политического диалога и сотрудничества, - гласит документ. - Права человека должны оставаться в самом сердце стратегических рамок Совета Европы, а выполнение Конвенции [по правам человека] во всех государствах-членах является ее высшим приоритетом". При этом подчеркивается стратегический приоритет на присоединение Евросоюза к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Парламентарии проголосовали за уважение полномочий Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) всеми государствами - участниками и Советом Европы в целом. При этом отмечается, что эффективность его работы следует повысить, в частности, "за счет более строгого выполнения его постановлений всеми странами-членами".

Также в резолюции подчеркивается необходимость уделять повышенное внимание защите социальных и экономических прав. Согласно документу, Совет Европы должен защищать равенство и устранять дискриминацию на основе расизма, ксенофобии и любых других основаниях, а также реагировать на "растущие вызовы свободе выражения мнений и собраний".

"Ассамблея подчеркивает стратегическую важность обеспечения адекватных ответов на вызовы, связанные с появлением новых технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ), с тем чтобы увеличить его вклад в прогресс в наших обществах, а также предотвратить потенциальное негативное и усиливающееся воздействие, которое его использование может оказать на права человека, верховенство закона и демократию", - говорится в резолюции. Также в ней указывается на угрозу демократическим принципам Совета Европы, которую представляют глобальные IT-компании, которые "часто пренебрегают правом граждан на доступ и распространение правовой информации в пользу своей рыночной политики". ПАСЕ выражает готовность обсуждать традиционные механизмы противодействия такой практике.

При этом в документе сказано, что "все страны - члены организации обязаны быть представлены в обоих уставных органах Организации - Комитете министров и Парламентской ассамблее - для обсуждения "вопросов, представляющих интерес для всех" и проработки "соглашений и совместных действий" для дальнейшей реализации целей организации. Страны призывают гарантировать финансовую стабильность СЕ.