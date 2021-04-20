Президент Боливии поблагодарил Путина за новую партию "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе во вторник поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за отправку новой партии вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"Мы приветствуем уважаемого президента России Владимира Путина, который сделал возможным прибытие этой партии <...>", - написал Арсе в Twitter.

По словам президента, полученная партия "будет незамедлительно распределена" между всеми девятью департаментами страны.

В декабре прошлого года Арсе объявил, что власти подписали контракт о поставках "Спутника V". В январе страна получила первую партию.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в телефонном разговоре с Арсе обсудил поставки вакцины "Спутник V".