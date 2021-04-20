Президент Боливии поблагодарил Путина за новую партию "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе во вторник поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за отправку новой партии вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Мы приветствуем уважаемого президента России Владимира Путина, который сделал возможным прибытие этой партии <...>", - написал Арсе в Twitter.
По словам президента, полученная партия "будет незамедлительно распределена" между всеми девятью департаментами страны.
В декабре прошлого года Арсе объявил, что власти подписали контракт о поставках "Спутника V". В январе страна получила первую партию.
В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в телефонном разговоре с Арсе обсудил поставки вакцины "Спутник V".