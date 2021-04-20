ВС Украины отчитались о создании рубежей обороны и минных полей на южном направлении

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие создают новые фортификации и устанавливают минные поля на южном направлении. Об этом во вторник сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Инженерное подразделение группировки войск, которое несет боевую службу на южном направлении Украины, ведет оборудование новых боевых позиций и строительство фортификационных сооружений, - говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook. - В частности, с начала года силами военных инженеров оборудованы окопы и укрытия для боевой техники, создана система траншей между блиндажами, а также продолжается строительство огневых сооружений для усиления позиций. Инженерно-саперные подразделения сводного отряда оперативного обеспечения ведут установку минно-взрывных, а также невзрывных заграждений".

Точное место проведения работ в Генштабе не указали. В составе Вооруженных сил Украины за данное направление отвечает оперативное командование "Юг". В его зону ответственности входят в том числе Херсонская, Николаевская и Одесская области.