Белоруссия заявила, что готова принять посла США

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова принять посла США Джули Фишер, но хочет иметь четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ во вторник.

"Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами, - сказал министр. - У нас вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь".