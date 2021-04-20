Зеленский создал комиссию для отбора судей Конституционного суда по квоте президента

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда (КС) по квоте главы государства. Соответствующий указ во вторник опубликовала пресс-служба украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ <...> о конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины", - говорится в сообщении.

В документе указано, что руководитель администрации главы государства Андрей Ермак должен в течение десяти дней внести предложения о персональном составе этой конкурсной комиссии. Кроме того, этим же решением Зеленский отменил предыдущий аналогичный указ президента от 2017 года.

Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от президента, Верховной рады и съезда судей страны.

Конституционный кризис

Осенью прошлого года на Украине начался конституционный кризис, после того как 27 октября КС признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это вызвало резкую реакцию Зеленского, который назвал это решение угрозой для нацбезопасности. Позже Верховная рада утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 19 января Госбюро расследований Украины предъявило Тупицкому обвинение по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля, а суд запретил Тупицкому появляться на рабочем месте.

27 марта этого года Зеленский отменил указ бывшего президента Украины Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Тупицкий подал иск об обжаловании этого решения, который 5 апреля был принят к рассмотрению Верховным судом. Для рассмотрения этого вопроса на 12 апреля КС созвал специальное пленарное заседание, однако суд в назначенный день не смог собрать кворум.