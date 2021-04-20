США заявили, что пока не получили от России официальных уведомлений о ее контрмерах

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Вашингтон не получил до настоящего времени от Москвы никаких официальных уведомлений относительно ее решений, принятых в ответ на новые антироссийские решения Соединенных Штатов. Это утверждал во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы еще не получили никакого официального дипломатического послания, предоставляющего детали относительно действий правительства России в отношении дипломатической миссии США в России. Мы видели сообщения на этот счет, но не видели никаких официальных посланий Москвы", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Конечно, когда мы получим какие бы то ни было уведомления от российских властей, мы изучим это. И мы, конечно, оставляем за собой право ответить, как сочтем нужным", - добавил Прайс.