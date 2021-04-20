{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Сената США 21 апреля рассмотрит вопрос об оружии для Киева

Законопроект о партнерстве в сфере безопасности также предусматривает увеличение помощи Украине

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 21 апреля, рассмотрит законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, он предусматривает увеличение помощи Киеву и предоставление ему летального оружия. Об этом во вторник по итогам телефонного разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой комитета Сената Робертом Менендесом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Он [Менендес] сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление "летального оружия", - говорится в сообщении на сайте МИД.

По информации Киева, американский сенатор выразил беспокойство из-за ситуации на российско-украинской границе. В свою очередь Кулеба проинформировал его и о ситуации в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее в статье газеты The Wall Street Journal сообщалось, что должностные лица США разрабатывают план передачи Украине оружия в случае конфликта с Россией, но данные меры пока не утверждены американским президентом Джо Байденом. По сведениям издания, такие поставки могут включать "противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы". В материале отмечалось, что администрация США рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

Теги
УкраинаСША
Австрия организует транзит для 800 военных машин США на учения в Восточную Европу
Учения под руководством США планируются с участием 26 государств
Читать полностью