США призвали оставшиеся партии Грузии подписать соглашение по выходу из кризиса

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Власти США приветствуют подписание правящей и оппозиционными партиями Грузии соглашения о преодолении внутриполитического кризиса в стране и призывают присоединиться к документу те политические силы, которые этого еще не сделали. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы приветствуем соглашение, достигнутое в Грузии вчера, 19 апреля <...>. Это соглашение <...> потребовало трудных компромиссов от всех сторон. <...> Это знак важного прогресса для демократического развития Грузии", - заявил он.

"Столь же важным, конечно, будет выполнение соглашения. Мы призываем отдельных членов парламента и оставшиеся партии подписать соглашение, чтобы все выборные представители в Грузии могли начать работать вместе над решением насущных проблем, с которыми сталкивается Грузия. США привержены оказанию помощи грузинскому парламенту в обеспечении того, чтобы это соглашение достигло своих целей. Как и всегда, мы готовы поддержать Грузию на ее пути к полной интеграции в евроатлантическую семью стран", - добавил сотрудник Госдепа.

В понедельник во дворце президента Грузии состоялась церемония подписания соглашения о выходе из кризиса. Под документом подписались представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", оппозиционных партий "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Граждане" и Республиканской партии, а также депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. Партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия - движение за свободу" и Лейбористская партия Грузии воздержались.

Подписать соглашение предложил глава Евросовета Шарль Мишель 18 апреля. Оно предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагается амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее, в частности, попадает и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, а также о масштабных реформах в избирательной и судебной сферах.

Политический кризис в Грузии длился около шести месяцев. В ноябре 2020 года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывались от работы в новом парламенте. Подписав новое соглашение, оппозиционные партии обязались войти в него.