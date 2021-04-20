Джордж Буш - младший считает, что Республиканская партия стала изоляционистской

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Республиканская партия США стала склонной к критическим заявлениями, касающимся иммигрантов, а также к попыткам изолировать страну. Такое мнение выразил бывший президент США (с 2001 по 2009 год) Джордж Буш - младший в интервью журналистам телеканала NBC, которое вышло в эфир во вторник.

На вопрос о том, какой является сейчас партия, экс-глава администрации США ответил: "Я бы назвал ее изоляционистской, протекционистской и в определенной степени нативистской". Под нативизмом в США, в частности, подразумевают требования ограничить иммиграцию в страну, а также в первую очередь уделять внимание интересам тех, кто в ней родился, а не приезжих.

Бывший американский лидер, который также является республиканцем, выразил сожаление в связи с тем, что в стране имеют место попытки "испугать людей иммиграцией". Экс-президент отметил, что не считает верным такой подход.

Демократическая администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике, в том числе со стороны республиканцев, в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового хозяина Белого дома к нелегальной иммиграции. Особо жесткой критике Байден подвергается за то, что несовершеннолетние нелегальные мигранты, оказавшиеся в США, содержатся в условиях, не подходящих для детей.