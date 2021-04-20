США заявили, что продолжат помогать кубинцам определять свое будущее

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Политика США в отношении Кубы продолжит фокусироваться на поддержке граждан в "определении ими своего будущего". Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Говорить о результатах съезда Коммунистической партии Кубы следует самим кубинцам. Мы ранее говорили о нашем обзоре политики в отношении Кубы, процесс еще идет, - сказал он. - Но политика будет основываться на двух принципах. Во-первых, поддержка демократии и прав человека будет в центре данных усилий. Мы намерены стараться помогать кубинцам определять свое будущее".

По словам Прайса, ему нечего добавить касательно смены руководства на Кубе.

В понедельник Коммунистическая партия Кубы объявила об избрании первым секретарем ЦК президента страны Мигеля Диас-Канеля после ухода из руководства партии Рауля Кастро. Последний заявил, что не станет принимать предложений остаться в высших органах партийной организации, но продолжит быть "бойцом революции".