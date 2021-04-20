Глава МИД Белоруссии раскритиковал заявления об угрозе Украине со стороны республики

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Белорусская сторона никогда не сделает таких шагов, чтобы поставить отношения с украинским народом на паузу, а заявления о том, что якобы с территории Белоруссии исходит некая угроза для Украины, беспочвенны. Об этом заявил во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ.

"На протяжении многих столетий наши народы жили в мире, дружбе и согласии. Белорусская сторона никогда не сделает подобного рода заявлений и конкретных действий относительно того, чтобы поставить отношения с украинским народом на паузу, этого не будет никогда", - сказал министр, комментируя слова ряда украинских политиков о том, что на фоне обострения конфликта в Донбассе с белорусской стороны возможно вторжение на Украину. Он отметил, что "те искусственные вещи, заявления относительно того, что якобы с территории Беларуси исходит некая угроза для Украины, абсолютно беспочвенны".

По словам Макея, скорее всего, цель их состоит в том, чтобы "найти какие-то оправдания <...> не очень умным шагам и действиям" украинской стороны. Он напомнил, что когда-то президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что белорусы приедут на Украину, "но приедут не на танке, а на тракторе".

"Мы заинтересованы в том, чтобы граница длиной в 1 084 км была границей дружбы, мира и согласия. И чтобы мы разговаривали через эту границу не как через высокий забор, обвиняя друг друга в каких-то прегрешениях, а чтобы калитки были открыты, чтобы мы спокойно общались друг с другом. И чтобы ничего не омрачало наших отношений. Мы придерживаемся именно такого подхода", - сказал Макей.

После победы Лукашенко на выборах в 2020 году МИД Украины заявил, что не считает его легитимным президентом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявлял, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом. Минск расценил это как недружественный жест, который не способствует сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и как вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.