В США заявили, что переговоры в Вене по иранской ядерной сделке прошли в позитивном ключе

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Консультации в Вене участников Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по вопросу восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошли позитивно, но предстоит еще долгий путь. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"У Соединенных Штатов и Ирана общая заявленная цель - возвращение к обоюдному соблюдению СВПД. Ради достижения этой цели мы принимаем конструктивное участие в дипломатическом процессе. Я думаю, что будет справедливо сказать, что переговоры проходили в деловом ключе. Они были позитивными. Да, был достигнут некоторый прогресс, но впереди еще долгий путь. <...> Консультации были обстоятельными и вдумчивыми, конечно, они были не без трудностей", - отметил дипломат.

Он рассказал, что глава американской делегации, спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли "изучает конкретные подходы в отношении шагов, которые необходимо будет предпринять как Ирану, так и Соединенным Штатам, чтобы вернуться к соблюдению" СВПД.

Участники заседания в Вене договорились о формировании третьей группы экспертов для обсуждения практических мер по иранской ядерной сделке для отмены санкций США, сообщила во вторник пресс-служба правительства Ирана. При этом замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что "[переговорный] процесс, несмотря на все существующие трудности и проблемы, движется вперед".

В Вене во вторник прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. По словам представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, следующая встреча пройдет в начале следующей недели.