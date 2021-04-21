Лидеры правящей коалиции в Румынии достигли компромисса, урегулировав кризис

БУХАРЕСТ, 21 апреля. /ТАСС/. Лидеры партий правящей коалиции в Румынии подписали во вторник компромиссный документ, урегулировав тем самым политический кризис, возникший из-за решения премьер-министра Флорина Кыцу (Национал-либеральная партия, НЛП) уволить министра здравоохранения Влада Войкулеску (Партия свободы, единства и солидарности, ПСЕС) без консультации с партнерами. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Подписанный документ предусматривает, в частности, что премьер-министр не может уволить члена правительства без предварительного уведомления партии, которая его выдвинула, и без обсуждения в коалиции.

В правоцентристскую правящую коалицию в Румынии входят НЛП, альянс Союза за спасение Румынии (ССР) и ПСЕС, а также Демократический союз венгров Румынии (ДСВР).

В ходе пресс-конференции лидер ССР, вице-премьер Дан Барна сказал, что "коалиция преодолела деликатную ситуацию". "Коалиция продолжает работать", - подчеркнул Кыцу. Таким образом, решение премьера остается в силе, представитель ПСЕС Драгош Тудораке сообщил, что новая кандидатура на пост министра здравоохранения будет предложена в среду.

Хотя в результате парламентских выборов в Румынии 6 декабря 2020 года относительное большинство голосов получила левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП), в стране была создана коалиция трех правоцентристских партий - НЛП, ССР-ПСЕС и ДСВР, которая образовала парламентское большинство и выдвинула премьера. Еще в декабре, однако, местные обозреватели прогнозировали недолгое существование этой коалиции, учитывая, что между составившими ее партиями существуют многочисленные противоречия, а объединяет их лишь стремление к власти.