Премьер Канады назвал хорошими новостями обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда

"Это хорошие новости, что мы увидели тот вердикт, на который люди рассчитывали", - сказал он во вторник в эфире телеканала CBS. При этом Трюдо подчеркнул, что в сфере борьбы с расизмом еще многое предстоит сделать, в том числе и в Канаде.

Во вторник суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда. Шовин признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.