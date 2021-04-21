СМИ: Япония отвергла идею США включить в совместный документ пункт о поддержке Тайваня

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отверг предложение США включить в совместное заявление по итогам его недавних переговоров с американским президентом Джо Байденом развернутый пункт о поддержке Тайваня, включая оказание ему военной помощи. Об этом сообщила в среду газета Sankei со ссылкой на дипломатические источники.

По настоянию Токио, как отмечает издание, в совместное заявление по итогам состоявшихся 16 апреля переговоров лидеров двух стран было включено более спокойное положение о том, что США и Япония указывают на важное значение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Они также выступили за решение существующих там проблем путем мирного диалога.

Само упоминание о Тайване в совместном американо-японском документе стало сенсацией, поскольку в предыдущий раз это делалось только в 1969 году. Правительство Японии ни разу на официальном уровне не упоминало о Тайване с 1972 года, когда Токио установил дипломатические отношения с Пекином и признал КНР единственным законным представителем Тайваня.

Во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси открыто высказал также озабоченность тем, что соотношение сил между КНР и Тайванем быстро меняется в сторону Пекина. Глава оборонного ведомства заявил, что Токио намерен следить за этим с повышенным вниманием.

Заявления такого рода вызывают резкую реакцию со стороны Пекина, который требует от иностранных государств неукоснительного соблюдения принципа "одного Китая". В частности, 17 апреля МИД КНР обвинил Вашингтон и Токио во вмешательстве во внутренние дела Китая в ответ на переговоры лидеров США и Японии и их заявления по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзяна. Он вновь потребовал при этом строго соблюдать принцип "одного Китая".