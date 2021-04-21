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США не намерены возвращаться к роли наблюдателя на встречах по Сирии в астанинском формате

Как заявил американский посол в Казахстане Уильям Мозер, Вашингтон считает самым подходящим вариантом для урегулирования конфликта в Сирии женевский процесс под эгидой ООН

НУР-СУЛТАН, 21 апреля. /ТАСС/. США пока не планируют участвовать в качестве наблюдателей в международных встречах по Сирии в астанинском формате. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции американский посол в Казахстане Уильям Мозер.

"Мы думаем, что для урегулирования конфликта в Сирии женевский процесс под эгидой ООН - самый подходящий вариант. Из-за этого мы сейчас не хотим быть наблюдателем в другом процессе", - сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли США вернуться в качестве наблюдателя на международные встречи по Сирии.

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СШАКазахстанСирия
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