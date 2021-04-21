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Пандемия COVID-19

Глава Европарламента надеется на скорое возобновление сессий в Страсбурге

Сессии обычно проводятся и в Брюсселе, и в Страсбурге, но больше года назад ЕП полностью "переехал" в Брюссель из-за пандемии коронавируса

СТРАСБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли надеется, что ЕП сможет в ближайшее время вновь проводить пленарные сессии в Страсбурге после года приостановки из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в среду, выступая по видеосвязи на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Я был бы рад физически присутствовать сейчас в Страсбурге на вашем заседании. Я думаю и надеюсь, что Европарламент вернется, примется за обычную работу в Страсбурге в ближайшее время", - сказал он.

Сессии Европарламента обычно проводятся и в Брюсселе, и в Страсбурге. Однако вот уже больше года ЕП полностью "переехал" в Брюссель из-за пандемии коронавируса, в связи с чем власти Франции не раз выражали недовольство.

Теги
Сассоли, ДавидПандемия COVID-19
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