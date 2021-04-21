В США не ожидают, что один пакет санкций немедленно "изменит поведение" России

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Власти США не считают, что отдельный пакет американских ограничительных мер в отношении России позволит "незамедлительно изменить поведение" Москвы. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Есть ли какие-то свидетельства того <...> что санкции США против РФ работают", - спросил во время брифинга один из журналистов, отметив ситуацию вокруг Алексея Навального, а также положение дел на границе между Россией и Украиной.

"Во-первых, наши санкции были введены, многие из них - в координации с нашими европейскими партнерами и союзниками, потому что, с нашей точки зрения и с точки зрения мирового сообщества, у [определенных] действий должны быть последствия. Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-то отдельный набор санкций незамедлительно изменит поведение [России], но [рестрикции] направляют четкий сигнал о том, что [это] поведение неприемлемо и не может продолжаться. Я также хотела бы напомнить, что последствия с нашей стороны, как мы давно говорим, многие санкции - видимы, а некоторые - не являются явными", - сказала она.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также было объявлено о высылке из Вашингтона 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Помимо того, что послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, РФ предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, включая генпрокурора США, директора ФБР, директора Национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем.