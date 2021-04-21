США выделят дополнительно $300 млн Афганистану в этом году

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят в этом году Афганистану дополнительно $300 млн в качестве гражданской помощи. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"В части нашей приверженности инвестированию и поддержке народа Афганистана мы работаем с Конгрессом США в плане предоставления $300 млн в качестве дополнительного гражданского содействия в 2021 году по каналам Госдепартамента и Агентства США по международному развитию", - сказал Блинкен.

По его словам, финансирование будет направлено на содействие экономическому росту, борьбу с коррупцией и наркотрафиком, развитие систем здравоохранения и образования. "С выводом войск мы будем задействовать экономическую и гражданского характера помощь для продвижения прочного мира", - говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.