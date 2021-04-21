Глава Минторга США назвала воодушевляющим участие лидеров РФ и КНР в саммите по климату

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Министр торговли Джина Раймондо в среду высоко оценила планируемое участие в организуемом Вашингтоном онлайн-саммите по климату президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Очень воодушевляет, что Америка вернулась на мировую сцену в качестве лидера. Очень воодушевляет, что КНР и Россия будут участвовать на этой неделе в заседании [организуемом] президентом [США Джо Байденом]. Воодушевляет, что мы <...> ведем мир. <...> В мире признается, что это (борьба с изменением климата) сфера, которая находится в наших общих интересах. Между нами может быть противоборство и конкуренция в других вопросах, но над [проблемой] климата мы должны работать вместе", - сказала Раймондо в интервью газете Politico, которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Мероприятие, на котором запланировано участии 40 мировых лидеров, будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Ранее Байден передал Путину предложение принять участие в этом саммите и подтвердил приглашение в телефонном разговоре с российским лидером 13 апреля.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что на онлайн-саммите 22 апреля Путин изложит подходы России по налаживанию широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.