Украинский консул, пытавшийся получить закрытые данные, покинул Россию

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк, который был задержан по подозрению в шпионаже и был объявлен персоной нон грата, выехал в среду из России. Об этом сообщил агентству Укринформ официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Наш консул сегодня покинул территорию РФ", - приводит агентство слова Николенко.

17 апреля МИД РФ объявил временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого днем ранее задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. С российской стороны было указано "на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации". В связи с этим "было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля".

Украинский МИД в свою очередь заявил 17 апреля, что высылает из страны старшего дипломата посольства России в Киеве Евгения Черникова. Он покинул территорию Украины, сообщили ТАСС в среду в российском дипломатическом представительстве.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.