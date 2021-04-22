Мировые лидеры обсудят климатический кризис на организуемом США онлайн-саммите

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Международный саммит, организуемый Соединенными Штатами в целях активизации международных усилий в сфере борьбы с изменением климата, начнется в четверг в международный День Земли. На конференции, которая будет проходить в течение двух дней, запланировано участие 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина.

В связи с пандемией мероприятие решено проводить в формате видеоконференции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщала, что саммит будет транслироваться в прямом эфире "для всеобщего просмотра".

В Вашингтоне отмечают, что саммит станет "одной из крупнейших виртуальных конференций глав государств", по крайней мере, при нынешней администрации США. По мнению властей Соединенных Штатов, предстоящее мероприятие будет "важной вехой" на пути к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго.

Повестка саммита

Как подчеркивала на прошлой неделе Псаки, президент США Джо Байден хотел провести подобный саммит в самом начале своего президентства, чтобы обеспечить тесную координацию в вопросах противодействия изменению климата с "ключевыми игроками международного сообщества и на самых высоких уровнях правительства". Одной из главных тем встречи станет консолидация усилий крупнейших стран по сокращению вредных выбросов в окружающую среду, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и исполнить таким образом ключевой пункт Парижского соглашения по климату, о возвращении в которое Байден объявил в день своего вступления в должность главы государства.

В общей сложности на саммите запланированы пять сессий, которые посвящены различной тематике, связанной с решением проблемы изменения климата. Байден и вице-президент США Камала Харрис откроют саммит в четверг в 8:00 по местному времени (15:00 мск). Как отмечают организаторы, на первой сессии мировым лидерам будет предоставлена возможность рассказать о проблемах, с которыми их страны сталкиваются в связи с изменением климата, о предпринимаемых ими усилиях в сфере преодоления климатического кризиса, а также объявить о своих шагах в этой области. Согласно опубликованной Госдепартаментом программе саммита, российский президент Владимир Путин принимает участие только в этой встрече. На первом заседании также запланированы выступления председателя КНР Си Цзиньпина, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Турции Тайипа Эрдогана, британского премьера Бориса Джонсона, а также лидеров ряда других стран.

Темой второго заседания саммита станет мобилизация финансирования со стороны государственного и частного секторов для обеспечения перехода к нулевому уровню парниковых выбросов в окружающую среду и оказания помощи уязвимым странам в преодолении последствий климатических изменений. Участие во второй сессии, помимо прочих, примут председатель Евросовета Шарль Мишель, глава МВФ Кристалина Георгиева, президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, представители других международных организаций и частного сектора.

Одним из аспектов третьей сессии станут вопросы, связанные с решением вызванных изменением климата проблем в области глобальной безопасности. Во встрече ожидается участие генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а также глав оборонных ведомств ряда стран, в том числе США, Великобритании, Японии, Ирака.

В пятницу на полях конференции запланировано обсуждение технологических инноваций и экономических выгод мер по борьбе с изменением климата, включая создание новых рабочих мест в области чистой энергетики.

С американской стороны участие в мероприятии, помимо Байдена и Харрис, примут около 20 представителей администрации, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, спецпосланник американского президента по климату Джон Керри, министр обороны Ллойд Остин, глава Минфина Джанет Йеллен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, директор Национальной разведки Эврил Хейнс. На конференции также ожидается выступление Папы Римского Франциска, зарубежных министров, глав международных и неправительственных организаций, представителей бизнеса.

В американской администрации в среду подтвердили, что в рамках саммита не планируется проведение двусторонних встреч. Это объясняется в основном техническими аспектами, вызванными тем, что мероприятие проходит в онлайн-формате. Псаки ранее поясняла, что власти США также не рассматривают предстоящий саммит в качестве форума "для заключения двусторонних сделок".

Участие российского президента

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент РФ на саммите "изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что заранее записывать речь Путина для видеоконференции не планируется. "Это будет выступление президента вживую", - сказал он.

О том, что Путин примет участие в саммите, Кремль объявил ранее на этой неделе. Несмотря на то, что соответствующее приглашение американская сторона направила заблаговременно, Россия долгое время медлила с ответом, ссылаясь на необходимость "проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать". Тем не менее, Путин все же решил участвовать. Как впоследствии пояснил Песков, положительное решение было принято поскольку тематика мероприятия является одним из приоритетов для России. "Мероприятие это многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны", - указал представитель Кремля. По его словам, "именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем". "Там предусматриваются выступления глав государств и правительств, непродолжительные, но тем не менее все обменяются речами", - уточнил Песков.

При этом пресс-секретарь президента ушел от ответа на вопрос, собирается ли Путин использовать саммит по климату для налаживания отношений с Западом, "Нет такого понятия - "отношения с Западом", Запад - это одна из четырех сторон света", - уклончиво заметил представитель Кремля.

Новая цель по выбросам

Как сообщила во вторник со ссылкой на источники в администрации США газета "Нью-Йорк таймс", в четверг, Байден намерен объявить о планах по сокращению Соединенными Штатами выбросов парниковых газов в атмосферу почти в два раза к 2030 году. Как поясняет издание, в соответствии со своими обязательствами в рамках Парижского соглашения по климату США должны к 2025 году снизить уровень выбросов на 26-28% по сравнению с зафиксированным в 2005 году. Теперь же Байден объявит, что США будут добиваться снижения этого показателя на 50% к концу текущего десятилетия. В настоящий момент США являются вторым после Китая источником загрязнения атмосферы диоксидом углерода, который считают катализатором глобального потепления.

О том, что к моменту проведения саммита вашингтонская администрация намерена "объявить о постановке [для себя] амбициозной цели по выбросам к 2030 году", Белый дом сообщал еще в конце марта, однако не уточнял тогда, о каких именно целевых показателях идет речь. В контексте этого отмечалось, что Байден, приглашая мировых лидеров на саммит, призвал использовать его "в качестве возможности очертить, как их страны также будут способствовать более решительным устремлениям в сфере [борьбы с изменением] климата".

Важное направление

Американская администрация во главе с Джо Байденом неоднократно подчеркивала, что относит решение проблемы изменения климата к одному из ключевых направлений своей деятельности. Как заявил в понедельник Блинкен, Вашингтон, в частности, намерен вынести эту тему в центр своей внешней политики и стратегии обеспечения национальной безопасности.

Представители вашингтонской администрации ранее также отмечали, что считают борьбу с изменением климата одной из сфер для взаимодействия США с Россией, а также Китаем. Назначенный Байденом на пост спецпосланника по климату Джон Керри говорил, что в Вашингтоне ожидают от других стран, в том числе КНР и РФ, новых шагов по борьбе с глобальным потеплением.

Как отмечает газета "Вашингтон пост", предстоящий саммит станет не только попыткой администрации США активизировать усилия по противодействию изменению климата, но также и "первым широким жестом нового президента [США] как мирового лидера". "Байден использует двухдневную встречу <...>, чтобы вновь поставить США на передний план усилий по борьбе с климатическими изменениями после отхода от этого направления политики при [предыдущем президенте США] Дональде Трампе. В более широком смысле Байден стремится возвестить о том, что США вернулись на авансцену в международных делах - от вопросов окружающей среды до прав человека и глобальной безопасности", - пишет издание.

Газета при этом отмечает, что, учитывая логистические и экономические трудности, "не факт", что другие страны последуют примеру США, если Байден объявит о постановке новой цели по сокращению выбросов в атмосферу. "Это делает саммит рискованным с политической и экономической точки зрения", - констатирует "Вашингтон пост".