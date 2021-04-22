Джонсон считает, что мировые лидеры должны согласовать амбициозные цели по защите климата

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет мировых лидеров взять на себя амбициозные обязательства в области сохранения климата, причем сделать это уже в этом поворотном году. Об этом говорится в речи, с которой глава британского правительства выступит в четверг на организованном Соединенными Штатами виртуальном климатическом саммите. Выдержки выступления Джонсона распространила его канцелярия.

"Великобритания показала, что возможно резко сократить выбросы в то время, как экономика растет, и это делает вопрос достижения нулевых выборов не столько техническим, сколько политическим", - полагает премьер Соединенного Королевства. "Если мы на самом деле хотим остановить изменение климата, то именно в этом году мы должны проявить серьезность, чтобы добиться этого. Потому что 2020-е годы запомнятся или как десятилетие, в котором мировые лидеры объединились, чтобы в корне изменить ситуацию, или как провал", - говорится в речи Джонсона.

Определиться к осени

В этой связи британский премьер считает, что его международным партнерам нужно определиться со своей позицией к осени этого года. В октябре в Куньмине в КНР запланировано проведение конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, а в ноябре в Глазго - 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). "Так что давайте приедем в Куньмин в октябре и в Глазго в ноябре, вооруженные амбициозными целями и планами, которые необходимы, чтобы достичь их. И давайте сделаем так, чтобы книги по истории рассказали, что нынешнее поколение лидеров обладало волей, чтобы защитить нашу планету для будущих поколений", - заявит Джонсон.

Джонсон выступит на саммите спустя два дня после того, как Великобритания взяла на себя обязательство к 2035 году сократить объемы выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов на 78% по сравнению с уровнем 1990 года. В так называемый углеродный бюджет Великобритании (допустимый для страны объем выбросов двуокиси углерода) на период с 2033 по 2037 год будут впервые включены выбросы, которые генерируют авиационная отрасль и отрасль морских грузоперевозок. Это решение Лондона британский премьер поднимет на саммите, призвав другие страны присоединиться к Соединенному Королевству и взять на себя дополнительные обязательства по выбросам на период до 2030 года, чтобы добиться нулевого показателя к 2050 году.

О саммите по климату

Накануне представитель вашингтонской администрации сообщил на спецбрифинге, что все 40 приглашенных на саммит по климату международных лидеров примут в нем участие.

Как ожидается, саммит откроется в четверг в 08:00 по местному времени (15:00 мск) заседанием, которое проведут президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Они подчеркнут необходимость активизации усилий по сохранению цели ограничить масштабы потепления на планете 1,5 градусами Цельсия. Согласно опубликованной Госдепартаментом программе саммита, российский президент Владимир Путин принимает участие только в этой встрече. Помимо международных лидеров, в ней также примут участие госсекретарь Энтони Блинкен и спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

На последующих сессиях будут затронуты такие темы, как финансирование мер по борьбе с изменением климата, глобальные вызовы безопасности, связанные с изменением климата, влияние на боеготовность.