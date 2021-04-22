Reuters: на новых реакторах Китай сможет получить больше оружейного плутония

ТАСС, 22 апреля. Адмирал США, глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард во вторник заявил членам комитета США по вооруженным силам, что Китай, используя ядерные реакторы нового поколения, сможет произвести большое количество плутония, который может быть использован для разработки ядерного оружия. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, Китай разрабатывает реакторы на быстрых нейтронах и объекты по переработке ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость страны от угля. В то же время на данных объектах производится плутоний, который может быть использован для создания ядерного оружия. Ожидается, что первый такой реактор будет введен в эксплуатацию в КНР в 2023 году.

По мнению адмирала Ричарда, в настоящее время, благодаря подобным реакторам, можно получить больше плутония, что увеличит возможности Китая при желании наращивать свой ядерный потенциал.

Reuters отмечает, что нет свидетельств того, что Китай собирается использовать свои потенциальные запасы плутония для создания оружия, тем не менее, обеспокоенность растет, так как ожидается, что Пекин по меньшей мере удвоит число своих ядерных боеголовок в течение следующих десяти лет.

Посольство КНР в Вашингтоне оставило заявление без комментариев.