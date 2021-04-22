США заявили, что не предпринимают действий по заблокированным Сеулом финансам Тегерана

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не предпринимают никаких действий по иранским финансовым активам, которые заморозила Республика Корея. Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по Ирану.

Согласно заявлениям иранской стороны, Южная Корея заморозила по запросу США $7 млрд, принадлежащих Ирану.

Дипломата попросили прокомментировать такие заявления. "Мы не предпринимаем никаких действий в отношении южнокорейских активов. Мы видим, что время от времени в прессе появляются эти сообщения, но мы не предпринимаем никаких действий в отношении этих активов", - отметил он.

Тегеран неоднократно заявлял, что эти действия являются незаконными, и Иран будет добиваться возвращения заблокированных средств. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не давал Сеулу согласия на разблокирование каких-либо активов Ирана и не собирается делать это в будущем, пока Тегеран не вернется к выполнению соглашения по своей ядерной программе.

11 апреля первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Сеул блокирует финансовые активы Тегерана, в то время как иранский народ нуждается в них для борьбы с новым коронавирусом.