В Огайо, где полицейский застрелил афроамериканку, власти призвали не спешить с выводами

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти города Колумбус (штат Огайо), где сотрудник полиции застрелил 16-летнюю афроамериканку, считают, что следует тщательно разобраться в ситуации и не спешить с выводами. Об этом заявили на пресс-конференции, которая состоялась в городе в среду.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во вторник. Как уточнил исполняющий обязанности начальника полиции города Майкл Вудс, полицейские прибыли к жилому дому по вызову. Звонившая сообщила о потасовке, во время которой кто-то пытался применить нож. Сотрудники полиции посчитали, что темнокожая девушка пытается ударить ножом женщину, имя которой не уточняется. Один из полицейских несколько раз выстрелил в нападавшую. Как уточнили позже, 16-летнюю девушку звали Макая Брайент. Она скончалась на месте от полученных ранений.

Произошедшее сразу же привлекло внимание общественности. Полицейское управление города подверглось жесткой критике.

Как отметил на пресс-конференции руководитель управления общественной безопасности Колумбуса Нед Петтус, "следует разобраться в произошедшем и, хотя это непросто, дождаться, когда в ходе независимого расследования будут установлены факты". По его словам, нужно выяснить, какой информацией обладал сотрудник полиции, когда прибыл на место, и понять, что произошло бы в случае его бездействия. "Этой информации пока нет", - констатировал Петтус, призвав "не спешить с выводами".

Мэр города Эндрю Гинтер также констатировал, что пока не установлены все обстоятельства произошедшего. Как заверил Гинтер, сотрудник полиции "понесет ответственность", если будет установлено, что его действия были неправомерными.

Вудс заявил, что полиция не участвует в начавшемся в связи с произошедшим расследовании. Разбирательство проводит независимое правоохранительное ведомство штата. Его сотрудники будут опрашивать свидетелей. В полиции уточнили, что огонь открыл полицейский Николас Рирдон.

Волна массовых протестов

В США в течение последнего года уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов, а также случаям проявления жестокости полицейскими. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая 2020 года удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

В Миннеаполисе во вторник суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил указанный удушающий прием. Он был признан виновным в непредумышленном убийстве. Приговор, как ожидается, огласят в начале лета.