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Пандемия COVID-19

Президент Эквадора объявил о введении режима ЧП c 23 апреля по 20 мая

Режим подразумевает комендантский час и запрет на свободное передвижение с пятницы по воскресенье

БОГОТА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено в среду объявил о введении режима чрезвычайного положения в 16 из 24 провинций страны, который будет действовать с 23 апреля по 20 мая.

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"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сегодня я подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в 16 провинциях. Меры вступают в силу 23 апреля в 20:00 и будут действовать до 20 мая включительно", - написал Морено в Twitter.

Президент отметил, что данное положение подразумевает введение комендантского часа, а также запрет на свободное передвижение с пятницы по воскресенье.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Эквадоре достигло 362 843, число летальных исходов - 12 795. Первый случай заражения коронавирусом в стране был зарегистрирован 29 февраля прошлого года.

Теги
ЭквадорМорено, ЛенинПандемия COVID-19
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