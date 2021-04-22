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В Китае поддержали предложение Путина провести саммит лидеров стран СБ ООН

ПЕКИН, 22 апреля. /ТАСС/. Пекин поддерживает предложение президента России Владимира Путина провести личную встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, как только это позволят эпидемиологические условия. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай поддерживает предложение провести саммит "ядерной пятерки", - ответил он на просьбу ТАСС прокомментировать заявление Путина. По его словам, "в нынешних условиях это позволит усилить координацию по ключевым международным вопросам и противоэпидемическому сотрудничеству".

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