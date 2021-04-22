Генпрокуратура Армении обжаловала прекращение судом преследования в отношении Кочаряна

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц по делу 1 марта. Об этом в четверг сообщила местной газете "Армянское время" пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.

"Генпрокуратура обжаловала решение суда о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, [экс-министра обороны] Сейрана Оганяна, [экс-генсека ОДКБ] Юрия Хачатурова и [бывшего вице-премьера] Армена Геворкяна, которые проходили как обвиняемые по делу 1 марта", - отметила она.

В 2018 году против Кочаряна было заведено уголовное дело, в рамках которого он обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Кочарян был арестован и провел в тюрьме полтора года, после чего был отпущен под залог.

6 апреля суд общей юрисдикции Еревана снял с него обвинение в свержении конституционного строя на основании решения Конституционного суда Армении, который признал саму статью, по которой было выдвинуто обвинение, не соответствующей основному закону страны. Тем не менее суд оставил прежней меру пресечения, так как процесс по второму обвинению против экс-президента еще не завершен. По делу о получении взятки также проходит Армен Геворкян.