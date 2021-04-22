США приняли план оказания финансовой помощи другим странам в сфере климата

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли план оказания финансовой помощи другим странам в области борьбы с изменением климата на планете. Об этом сообщил в четверг президент США Джо Байден, выступая на организованном Вашингтоном многостороннем онлайн-саммите, посвященном борьбе с глобальным потеплением.

"Кроме того, сегодня мы принимаем первый план Америки в сфере международного финансирования, относящегося к климату", - заявил руководитель администрации США.

"Этот план отражает видение нами финансирования глобального ответа на изменение климата скоординированным образом. Он включает конкретные шаги, которые федеральные ведомства США будут делать, чтобы повышать качество и объемы финансирования в сфере изменения климата. И он поможет нам стимулировать частный сектор, чтобы тот больше вкладывал в решения по климату как в развивающихся странах, так и здесь, на родине", - отметил Байден.

Соединенные Штаты намерены удвоить к 2024 году объемы финансовой помощи развивающимся странам в рамках принимаемых мер по борьбе с изменением климата, отметил глава Белого дома.

"К 2024 году Соединенные Штаты удвоят объем ежегодного финансирования, направленного на развитие деятельности по борьбе с изменением климата среди развивающихся стран, по сравнению с тем, что мы предоставляли во второй половине администрации Обамы - Байдена (речь идет о втором сроке президента США Барака Обамы - прим. ТАСС)", - отметил глава государства.

Президент США отметил, что частный сектор должен делать больше для борьбы с изменением климата при направляющей роли властей.

"Совместная борьба с изменением климата - это больше, чем правильно, это также лежит в интересах всех. Противостояние этой проблеме требует мобилизации финансирования в беспрецедентных масштабах. Частный сектор уже это признает", - сказал Байден по итогам первого заседания саммита.

По мнению американского лидера, представители бизнеса понимают, что "изменение климата - это больше, чем угроза". "Оно также представляет собой крупнейшую в истории возможность с точки зрения создания новых рабочих мест. Сотни миллиардов долларов уже были инвестированы по всему миру. <...> Но частный сектор может и должен делать больше. <...> Однако частный сектор не может справиться с этой проблемой в одиночку. Власти [стран] должны активизировать [усилия со своей стороны] и играть ведущую роль", - продолжил Байден.