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Международный саммит по климату - 2021

В Пентагоне заявили, что изменение климата обострило состязание за ресурсы в Арктике

Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что Арктика тает и состязание за ее ресурсы и влияние в регионе нарастает

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Таяние льдов и изменение климата обострило состязание стран за ресурсы и влияние в Арктике. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин, выступая в четверг на организованном Вашингтоном виртуальном климатическом саммите.

"Арктика тает и состязание за ее ресурсы и влияние в регионе нарастает", - сказал он. Глава Пентагона также добавил, что повышение температуры в районе экватора угрожает миллионам людей засухой и голодом. В этой связи, подчеркнул Остин, США должны сделать все возможное, чтобы американцы могли находиться в безопасности.

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