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Пандемия COVID-19

На акции противников коронавирусных ограничений в Берлине пострадали 29 полицейских

Задержан 231 демонстрант

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. В Берлине 29 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе состоявшейся в среду демонстрации противников коронавирусных ограничений. Об этом сообщила полиция германской столицы в четверг.

"Пострадали 29 оперативников, один полицейский был вынужден преждевременно закончить смену", - говорится в сообщении. Задержан 231 демонстрант.

Акция была приурочена к поправкам к закону, которые позволяют властям в Берлине вводить коронавирусные ограничения в обход полномочий федеральных земель. Критики считают это ударом по германскому федерализму.

Многие участники вчерашней акции, на которую собрались от 8 до 10 тыс. человек, не носили защитные маски. Некоторые манифестанты бросали в полицию бутылки и камни.

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