Лукашенко вылетел в Минск после завершения переговоров с Путиным

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск после завершения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг сообщает агентство БелТА.

"Как стало известно БелТА, самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск", - говорится в сообщении. Переговоры двух президентов продлились почти четыре часа.

Лукашенко и Путин в начале встречи коснулись развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, в частности усиления сотрудничества по вопросам безопасности и обороны, а также ситуации вокруг урегулирования обстановки в Донбассе.

Ранее пресс-служба главы белорусского государства информировала, что в числе приоритетных тем переговоров двух лидеров будет союзная тематика. Ожидалось, что Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на вопросах торгово-экономического взаимодействия. Также планировалось, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В пресс-службе указали, что Лукашенко и Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 февраля в Сочи.