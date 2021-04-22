Турецкая компания успешно испытала управляемые боеприпасы для беспилотников

АНКАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Турецкая компания Roketsan провела испытания новых управляемых боеприпасов для ударного беспилотника "Акынджи", производством которого занимается компания Baykar Savunma. Соответствующая видеопрезентация опубликована в четверг на страницах турецких производителей в Twitter.

Отмечается, что разработанные Roketsan "интеллектуальные мини-бомбы" семейства MAM являются полностью национальной разработкой и предназначаются для поражения в том числе бронированных транспортных средств, зданий и надводных целей.

Помимо видеозаписи испытаний компания распространила ролик, в котором с помощью компьютерной графики воспроизводится эпизод боевых действий, при этом беспилотник поражает новым боеприпасом цель, внешне напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".