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Турецкая компания успешно испытала управляемые боеприпасы для беспилотников

Производители сообщили, что "интеллектуальные мини-бомбы" предназначаются для поражения в том числе бронированных транспортных средств, зданий и надводных целей

АНКАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Турецкая компания Roketsan провела испытания новых управляемых боеприпасов для ударного беспилотника "Акынджи", производством которого занимается компания Baykar Savunma. Соответствующая видеопрезентация опубликована в четверг на страницах турецких производителей в Twitter.

Отмечается, что разработанные Roketsan "интеллектуальные мини-бомбы" семейства MAM являются полностью национальной разработкой и предназначаются для поражения в том числе бронированных транспортных средств, зданий и надводных целей.

Помимо видеозаписи испытаний компания распространила ролик, в котором с помощью компьютерной графики воспроизводится эпизод боевых действий, при этом беспилотник поражает новым боеприпасом цель, внешне напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

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