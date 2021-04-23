Устроивший стрельбу в Крайстчерче отозвал иск о пересмотре условий его содержания в тюрьме

СИДНЕЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Австралиец Брентон Таррант, приговоренный новозеландским судом к пожизненному тюремному заключению после устроенной им в 2019 году стрельбы в городе Крайстчерч, отказался от иска об изменении условий своего содержания в тюрьме Окленда. Об этом в пятницу сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, Таррант, обратившийся в суд с соответствующим иском, отозвал свое заявление. Как отметил судья высшей судебной инстанции Окленда Джеффри Веннинг, это исключает в дальнейшем любую возможность судебного пересмотра условий тюремного заключения для австралийца.

Таррант, отбывающий пожизненный срок в одиночной камере тюрьмы строго режима в Окленде, обратился в суд с иском о пересмотре и смягчении условий своего содержания 14 апреля. Судебные слушания, изначально назначенные на 15 апреля, были отложены на неопределенный срок, поскольку австралиец, заявивший о том, что будет представлять свои интересы самостоятельно, был "не готов к их проведению".

В новозеландском департаменте учреждений отметили, что условия содержания Тарранта соответствуют требованиям национального законодательства и международным нормам в сфере защиты прав человека.

15 марта 2019 года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическим актами. Совершивший их 29-летний австралиец Таррант был задержан новозеландской полицией сразу после нападений и в августе 2020 года приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.