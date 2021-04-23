Абхазия ожидает помощи России в модернизации военно-воздушных сил республики

СУХУМ, 23 апреля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Абхазии нуждаются в обновлении, республика рассчитывает на помощь России в этом вопросе. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ТАСС.

"Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении. Нужны новые самолеты, на которых будут летать прекрасно обученные молодые абхазские пилоты, а их у нас более 20. Мы ждем поддержки [в этом вопросе] от Российской Федерации, и, скорее всего, эта поддержка будет реализована в ближайшее время", - сказал президент. Он сообщил, что недавно в республику приезжали представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, прошли переговоры с Министерством обороны Абхазии, "по ряду позиций есть подвижки".

Говоря в целом о военном сотрудничестве с Россией, президент отметил, что создана объединенная группировка войск, проводятся совместные учения разного уровня, отрабатываются необходимые навыки. В то же время, добавил он, есть проблемы, связанные с модернизацией вооруженных сил республики. "Вне всякого сомнения, в случае какой-то агрессии по отношению к одной из сторон все обязательства будут выполнены", - подчеркнул президент.

Абхазия и РФ в 2011 году подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, в 2016 году - соглашение об объединенной группировке войск, в 2019 году - соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил республики.