Премьер Польши считает отказ от ископаемых видов топлива приоритетом для страны

ВАРШАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Польша должна стремиться к отказу от традиционных, ископаемых видов топлива. Об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на проходящей в стране климатической конференции.

"Нашей национальной целью должен быть уход от ископаемых видов топлива, особенно тех, которые провоцируют значительные финансовые потери", - сказал он.

"Польша - большой импортер нефти и газа", - указал премьер. "Для нас крайне важно перейти на электрический или водородный транспорт с низкими или нулевыми выбросами также и потому, что мы тратим каждый год в зависимости от цен на бирже [на приобретение ископаемого топлива] от 50 до 70 млрд злотых ($13-18 млрд)", - подчеркнул он. "Это больше бюджета на образование. Это больше годового бюджета министерства культуры и спорта", - отметил Моравецкий.

"Чистый воздух, чистый климат - наша цель, от которой мы не отступим, - сказал он. - Но в то же время мы все должны понимать, что есть слои общества, которые не могут платить за энергетическую трансформацию", - сказал он. "Мы должны действовать так, чтобы расходы на трансформацию распределялись справедливо", - добавил Моравецкий.

По его словам, уголь - не единственная проблема, так как нефть не меньше вредит экологии. "Поэтому наша цель - экологически чистый транспорт на электротяге в городах и селах", - сказал он.