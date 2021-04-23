В Чехии пятерых подозреваемых в участии в событиях в Донбассе обвинили в терроризме

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Чехии обвинила в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма пятерых подозреваемых в причастности к событиям на территории Донбасса, трое из которых находятся в предварительном заключении. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Генпрокуратуры республики Матрин Билы.

"Обвинения в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма выдвинуты против пятерых подозреваемых, - отметил он. - Прокуратура обратилась в суд, чтобы продлить предварительное заключение троим из них, так как существуют обоснованные опасения, что они попытаются скрыться или оказывать давление на свидетелей".

Центр по борьбе с организованной преступностью чешской полиции в среду провел операцию по задержанию подозреваемых к причастности в событиях в Донбассе. Она проходила по всей территории республики. В ней были задействованы сотни полицейских.

Если суд признает вину обвиняемых, им грозит до 20 лет заключения. Согласно местным СМИ, среди задержанных ранее полицией, которые, в частности, подозреваются в участии в операциях ополчения Донецкой народной республики (ДНР) в Донбассе, находится председатель местного объединения "Чехословацкие воины запаса за мир" Иван Кратохвил.

Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях. Это требование может распространяться и на иностранцев, постоянно живущих в Чехии.

В декабре прошлого года суд города Усти-над-Лабем приговорил заочно гражданина Чехии к 15 годам заключения за участие в событиях в Донбассе. Согласно позиции следствия, мужчина с мая 2014 года принимал активное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в рядах ополчения ДНР.