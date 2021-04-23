СМИ: в Чаде часть офицеров не признала власть переходного военного совета

ПРЕТОРИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Группа офицеров Вооруженных сил Чада во главе с генералом Идриссом Абдераманом Дико отказалась признать власть переходного военного совета, сформированного 20 апреля после объявления о смерти президента страны Идрисса Деби Итно. Об этом сообщила в пятницу африканская новостная служба Africanews.

"Мы выступаем против данного поспешного шага [создания военного совета] без всенародного обсуждения, - заявил Дико Africanews. - Мы призываем членов военного совета прислушаться к мнению народа Чада, без этого будет трудно управлять страной, которая требует перемен".

Генерал Дико высказался против того, чтобы исключительно военные руководили в переходный период. "Необходима поддержка гражданского общества", - подчеркнул он.

Новостная служба не указывает, сколько именно офицеров Вооруженных сил Чада разделяют позицию генерала Дико. Она также не сообщает, готовы ли недовольные офицеры создать собственное движение или присоединиться к оппозиции. Ведущие оппозиционные партии Чада осудили 21 апреля получение военными всей полноты власти в стране, заявив, что речь идет об институциональном перевороте. В совместном заявлении около 30 политических партий и движений призвали к реализации переходного периода во главе с гражданскими лицами и посредством широкого диалога.

Государственное телевидение Чада объявило 20 апреля, что президент страны Идрисс Деби Итно погиб в бою со вторгшимися из Ливии отрядами повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде". Сразу же после этого в Чаде был создан переходный военный совет из 15 высших офицеров. Его возглавил сын умершего главы государства генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно. Военный совет уже объявил, что будет находиться у власти 18 месяцев, после чего в Чаде состоятся демократические выборы и власть будет передана обновленным структурам.