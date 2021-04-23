Коалиции ГЕРБ и СДС вернули президенту Болгарии мандат на право формирования правительства

СОФИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Представители коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС) вернули в пятницу президенту Болгарии Румену Радеву мандат на право формирования правительства.

"Предприняли необходимые усилия для проведения честных и прозрачных консультаций по вопросу формирования нового правительства, но партнеры, проявив политическую незрелость, отказались от проведения переговоров", - заявил кандидат на пост премьер-министра в правительстве ГЕРБ и СДС Даниел Митов, возвращая свой мандат президенту. Прямую трансляцию вел канал Novanews.

"В ближайшие дни объявлю, когда будет вручен мандат на право составить правительство другой парламентской группе. Болгария нуждается в стабильном правительстве, выдвинутом болгарским парламентом на основе общих принципов и приоритетов. Только легитимное правительство будет пользоваться необходимым авторитетом", - заявил Радев.

В соответствии с действующим законодательством мандат на право сформировать правительство теперь будет передан второй по численности партии парламента, ей сейчас является партия "Есть такой народ" (ЕТН).

Руководитель парламентской группы ЕТН Тошко Йорданов заявил журналистам, что любые комментарии по теме нового правительства будут сделаны только после получения мандата. "Мы сделаем то, что должны сделать в тот момент, когда мы получим мандат", - сказал он.

После получения мандата у ЕТН будет семь дней, чтобы предложить парламентариям свой вариант кабинета министров.