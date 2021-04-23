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Кризис в Белоруссии

Минский горсуд оставил в силе приговор журналисткам "Белсата" в виде двух лет колонии

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Екатерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Минский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор журналисткам польского телеканала "Белсат" Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой, осужденным на два года лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщила в пятницу Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале.

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"Приговор Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой оставили без изменений", - отмечается в сообщении.

18 февраля суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам по два года лишения свободы в колонии общего режима. По данным государственного обвинения, Бахвалова и Чульцова во время протестов по предварительному сговору организовывали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и повлекшие нарушения в работе общественного транспорта.

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