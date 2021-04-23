Додон сообщил о своем предстоящем визите в Москву

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон сообщил, что в пятницу отправляется со срочной поездкой в Москву, где у него запланированы важные встречи.

"Дорогие друзья, я приветствую вас из Кишиневского аэропорта. Вылетаю срочно с визитом в Москву, в ходе которого проведу ряд важных встреч в интересах Республики Молдова", - написал Додон в своем телеграм-канале.

Он добавил, что вечером сообщит о результатах поездки и важных решениях, которых, по его словам, ждали граждане Молдавии.

Ранее Додон сообщил, что в конце текущей недели ожидается поставка из Москвы 182 тыс. доз вакцины "Спутник V", которые правительство РФ предоставит Кишиневу в качестве гуманитарной помощи.