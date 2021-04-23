Милиция Минска сообщила о задержании 30 человек на несанкционированной акции

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Минская милиция задержала 30 человек за участие в несанкционированном мероприятии в четверг вечером. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"22 апреля около 22:00 в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок, - говорится в сообщении. - Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД". Отмечается, что в отношении задержанных "начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка".

По данным милиции, задержанные громко . В ходе разбирательств установлено, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.