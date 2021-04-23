Турция, Пакистан и Афганистан призвали талибов подтвердить приверженность мирному процессу

АНКАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Турция, Пакистан и Афганистан призвали в пятницу талибов подтвердить свою приверженность мирному урегулированию на основании переговорного процесса. Об этом говорится в распространенном заявлении по итогам трехсторонней встречи глав МИД Турции, Пакистана и Афганистана.

"Напоминаем, что Стамбульская конференция [по Афганистану] была перенесена после обширных обсуждений со всеми соответствующими сторонами с целью проведения конференция с благоприятными условиями, которые позволят достичь существенного прогресса. В связи с этим призываем все стороны, в частности движение "Талибан" (запрещенная в РФ организация), подтвердить свою приверженность достижению всеобъемлющего урегулирования на основе переговоров, которые ведут к прочному миру в Афганистане", - отмечается в коммюнике.

Совместное заявление было принято в пятницу по итогам переговоров в Стамбуле министров иностранных дел Турции, Афганистана и Пакистана Мевлюта Чавушоглу, Мохаммада Ханифа Атмара, Шаха Мехмуда Куреши.

С 24 апреля по 4 мая в Стамбуле должна была состояться конференция по мирному урегулированию в Афганистане с участием властей страны, талибов, а также представителей более 20 государств и международных организаций. Мероприятие было отменено до создания более благоприятных условий для достижения прогресса в переговорном процессе, подчеркивалось в совместном заявлении организаторов конференции - ООН, Турции и Катара. Между тем, как заявили представители "Талибана", радикальное движение не будет участвовать в подобных встречах до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну.