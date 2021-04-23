КС Молдавии назвал незаконным решения парламента об отставке главы инстанции

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии (КС) считает незаконным решение парламента об отзыве его председателя Домники Маноле. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении суда.

"Судьи Конституционного суда уважают свободу политического выражения мнений депутатов, однако подобные заявления наносят ущерб верховенству закона, репутации Конституционного суда и ставят под угрозу внедрение истинной культуры конституционализма", - сказано в заявлении.

Ранее в пятницу парламент Молдавии отозвал мандат у председателя Конституционного суда Домники Маноле, которая была назначена по квоте законодательного органа. Депутаты также приняли декларацию, в которой они обвиняют в ангажированности судей КС, которые разрешили президенту страны Майе Санду распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Это решение было принято тремя судьями из пяти, участвовавших в заседании.

Депутаты считают, что при принятии этого решения Конституционный суд не учел как свою практику, так и заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии. В Венецианской комиссии подчеркивали, что распускать дееспособный парламент нельзя.

В свою очередь, председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля пояснил, что постановление о назначении Маноле было принято 16 августа 2019 года с нарушениями закона. По его словам, тогда парламент провел конкурс на должности двух членов КС, но вместо победителей отбора в состав суда назначили других кандидатов и сделано это было по политическим мотивам. По его словам, именно по этой причине депутаты посчитали, что парламент имеет право аннулировать собственное решение о назначении Маноле в состав КС.

Конституционный кризис

Решение парламента создало непростую ситуацию вокруг КС Молдавии, который состоит из шести судей, двух из них назначает правительство, двух - парламент и еще двух - Высший совет магистратуры. По молдавским законам "судьи Конституционного суда не могут быть сняты с должности в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только конституции". Однако по тем же законам, орган назначивший судью, может инициировать прекращение его полномочий, представив соответствующие материалы КС, который проверяет нарушения, вменяемые судье и принимает окончательное решение.

Отзыв Маноле поддержали 53 из 101 депутата, которые представляют Партию социалистов, группу "За Молдову" и Партию Шора. Они также приняли политическую декларацию, в которой выразили недоверие трем членам КС, которые приняли решение разрешить президенту Майе Санду распустить парламент. Авторы документа указали на заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в республике. Как отметил в пятницу лидер социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон, депутаты также планируют обращение к международным организациям с просьбой дать оценку действиям КС. Вместе с тем, он подчеркнул, что социалисты не будут опротестовывать декрет о роспуске законодательного органа и назначение даты досрочных выборов, который должна издать после постановления КС президент страны Санду.

Депутаты Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает Санду, покинули зал заседаний в знак протеста против действий парламентского большинства. Ее лидер Игорь Гросу призвал сторонников главы государства выйти на протесты. "Все пойдем в Конституционный суд, защитим это учреждение, и не позволим социалистам атаковать его", - сказал Гросу.

Президент против парламента

На прошлой неделе КС разрешил Санду распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Решение было принято тремя судьями из пяти, так как на тот момент одно из мест было вакантно в связи со смертью судьи Эдуарда Абабий. Социалисты сообщили о многочисленных нарушениях при принятии этого решения, обратив внимание, что действующий судья Николай Рошка состоял в учрежденной Санду ПДС, а также оказывал ей адвокатские услуги.

Санду вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года и сразу потребовала отставки правительства и роспуска парламента. Под давлением акций протеста ее сторонников в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали социалисты, располагающие 37 из 101 мандата. После чего президент пригласила депутатов обсудить роспуск парламента после того, как они дважды отклонили предложенные ею кандидатуры на пост премьера. По закону в этом случае президент страны может обратиться в КС с просьбой признать парламент недееспособным и распустить, что Санду и сделала.

Однако это решение раскритиковали практически все представленные в парламенте партии, в поддержку высказалась только учрежденная президентом ПДС, которая контролирует всего 15 мест. Законодатели считают безответственным проводить избирательную кампанию и выборы в разгар обрушившейся на страну третьей волны пандемии, с которой не справляется медицинская система. Они предлагают, прежде чем распустить парламент, назначить полномочное правительство, которое справится с пандемическим и экономическим кризисами.

Депутаты также обратили внимание на то, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые для них кандидатуры, чтобы спровоцировать роспуск парламента. По мнению наблюдателей, президент блокирует утверждение нового кабинета министров, чтобы в ходе досрочных выборов ее партия расширила контроль за парламентом.