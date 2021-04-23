Премьер Саксонии Кречмер сообщил, что пригласил Путина посетить Дрезден

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, находящийся с рабочим визитом в Москве, сообщил, что во время состоявшегося в четверг телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Дрезден. Об этом глава региона ФРГ заявил в пятницу агентству DPA.

"Сердечно приглашаем российского президента. Жители Саксонии были бы очень рады его визиту", - сказал Кречмер. В 2019 году во время встречи в Санкт-Петербурге он уже приглашал Путина в Дрезден. "Мы еще раз обновили приглашение. Будет ли это в конечном итоге реализовано, увидим", - заявил премьер Саксонии.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что во время телефонного разговора президента и главы региона ФРГ особое внимание было уделено вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, а также "обсуждались перспективы развития российско-германских отношений, важную роль в которых играют межрегиональные связи", однако о приглашении там сказано не было.