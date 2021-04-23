Президент Молдавии созвала Совбез из-за конфликта с парламентом

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду в пятницу проведет заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), чтобы обсудить конфликт с парламентом, который отказался признавать постановление Конституционного суда (КС) о необходимости роспуска законодательного органа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации президента.

"Главный вопрос - риск подрывных действий против конституционного строя в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу депутаты приняли декларацию, в которой говорится, что они не признают решение КС, который обвинили в ангажированности. Парламентарии считают, что при принятии этого решения КС не учел как свою практику, так и заключение Венецианской комиссии Совета Европы, которая квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии. Кроме того, ранее в пятницу парламент отозвал мандат у председателя Конституционного суда Домники Маноле, которая была назначена по его квоте.

Ранее Конституционный суд удовлетворил просьбу Санду признать парламент недееспособным, так как депутаты дважды не смогли утвердить правительство. Это дает президенту право распустить парламент и назначить новые выборы.