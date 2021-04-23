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Во Франции усилили меры по охране комиссариатов полиции после убийства сотрудницы

Ранее стало известно, что расследование преступления поручено прокуратуре по делам о терроризме

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отдал в пятницу распоряжение префектам департаментов и регионов усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Префектам поручено "повысить бдительность и усилить меры по обеспечению безопасности в зоне комиссариатов полиции и в расположении бригад жандармерии". "Особое внимание следует обратить на охрану помещений по приему граждан", - указывается в распоряжении.

В пятницу в Рамбуйе (60 км к юго-западу от Парижа) выходец из Туниса напал с ножом на сотрудницу комиссариата. Она погибла от полученных ран. Нападавший был застрелен полицейскими. Нападение было совершено в холле комиссариата. Преступника первоначально приняли за посетителя, пришедшего в комиссариат за справкой.

Расследование данного нападения поручено прокуратуре по делам о терроризме.

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